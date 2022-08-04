- 04 Ağu 2022 - 14:58

Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...

Tarım Kredi Kooperatif market yaptığı inanılmaz indirimler ile müşterilerini sevindirmeye devam ederken indirimlere ek dev bir indirim daha geldi. A’dan Z’ye mutfaktaki bütün ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Market vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte görenlerin ağzının açık kaldığı TKK indirimli ürünleri.

Son zamanlarda artan gıda fiyatları vatandaşların canını en çok sıkan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mutfakta temel ve yardımcı olarak kabul edilen birçok ürünün fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler nedeni ile vatandaşlar hem ucuz hem de kaliteli ürün satın alabileceği alternatifleri araştırmakta. Bu bağlamda da vatandaşların imdadına yetişen Tarım Kredi Marketler oluyor. Sahip olduğu birçok kaliteli ürünü indirimli şekilde uygun fiyatta satışa sunan Tarım Kredi Market kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bakliyatlardan etlere kadar birçok üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi Markette bulunan indirimli ürünlerin listesi.

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04 Ağu 2022 - 14:58 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
TMO Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
TMO Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! mask
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi!
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
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