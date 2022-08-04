Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...
Tarım Kredi Kooperatif market yaptığı inanılmaz indirimler ile müşterilerini sevindirmeye devam ederken indirimlere ek dev bir indirim daha geldi. A’dan Z’ye mutfaktaki bütün ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Market vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte görenlerin ağzının açık kaldığı TKK indirimli ürünleri.
Son zamanlarda artan gıda fiyatları vatandaşların canını en çok sıkan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mutfakta temel ve yardımcı olarak kabul edilen birçok ürünün fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler nedeni ile vatandaşlar hem ucuz hem de kaliteli ürün satın alabileceği alternatifleri araştırmakta. Bu bağlamda da vatandaşların imdadına yetişen Tarım Kredi Marketler oluyor. Sahip olduğu birçok kaliteli ürünü indirimli şekilde uygun fiyatta satışa sunan Tarım Kredi Market kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bakliyatlardan etlere kadar birçok üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi Markette bulunan indirimli ürünlerin listesi.
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04 Ağu 2022 - 14:58 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.