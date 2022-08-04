- 04 Ağu 2022 - 14:57 G: 04 Ağu 2022 - 15:02

Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?

Bir süre önce ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu iddiaların aksine, son derece romantik paylaşımlar gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bu sezon yeniden birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden detaylar...

Bir süre önce ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu iddiaların aksine, son derece romantik paylaşımlar gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bu sezon yeniden birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile ilgili ne dedi? Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül hangi dizide oynayacak, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

04 Ağu 2022 - 14:57 - Magazin

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