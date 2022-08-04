Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?
Bir süre önce ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu iddiaların aksine, son derece romantik paylaşımlar gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bu sezon yeniden birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden detaylar...
Bir süre önce ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu iddiaların aksine, son derece romantik paylaşımlar gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bu sezon yeniden birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile ilgili ne dedi? Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül hangi dizide oynayacak, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…
04 Ağu 2022 - 14:57 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.