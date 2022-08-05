Masterchef’te Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Girdi? Bugün Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Seçildi! İşte Masterchef 2022 16 Kişilik Ana Kadrosu...

Ekranlarda reyting fırtınaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son eleme turları başladı. Artık ana kadroya girecek olan 16 kişiyi seçmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdiden birkaç isim belirledi bile! Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son eleme gününde kadroya katılan kişi ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, MasterChef’te ana kadroya hangi yarışmacı girdi? MasterChef’te bugün ana kadroya hangi yarışmacı seçildi! İşte MasterChef 2022 16 kişilik ana kadrosu...