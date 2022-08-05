- 05 Ağu 2022 - 11:11 G: 05 Ağu 2022 - 11:14

Masterchef’te Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Girdi? Bugün Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Seçildi! İşte Masterchef 2022 16 Kişilik Ana Kadrosu...

Ekranlarda reyting fırtınaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son eleme turları başladı. Artık ana kadroya girecek olan 16 kişiyi seçmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdiden birkaç isim belirledi bile! İşte Masterchef Türkiye'den son detaylar...

Ekranlarda reyting fırtınaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son eleme turları başladı. Artık ana kadroya girecek olan 16 kişiyi seçmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdiden birkaç isim belirledi bile! Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son eleme gününde kadroya katılan kişi ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, MasterChef’te ana kadroya hangi yarışmacı girdi? MasterChef’te bugün ana kadroya hangi yarışmacı seçildi! İşte MasterChef 2022 16 kişilik ana kadrosu...

05 Ağu 2022 - 11:11 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra… mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı! mask
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Başı Paylaşımıyla Alişan’ı Delirtti! “Kocan Şu Hallerini Görüp Boşamıyorsa…” 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Başı Paylaşımıyla Alişan’ı Delirtti! “Kocan Şu Hallerini Görüp Boşamıyorsa…” 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip... mask
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip...
Cemile Canyurt Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cemile Canyurt’un Memleketi… mask
Cemile Canyurt Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cemile Canyurt’un Memleketi…
Ersoy Bülent Ersoy, 20 milyon TL'lik Süper Lüks Evi ile Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Şok Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor! mask
Ersoy Bülent Ersoy, 20 milyon TL'lik Süper Lüks Evi ile Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Şok Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor!
Hazal Kaya’nın Onur Kaya İle Ateşli Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! “Ali Enişte Kızmasın” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor… mask
Hazal Kaya’nın Onur Kaya İle Ateşli Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! “Ali Enişte Kızmasın” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra… mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…
Masterchef’te Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Girdi? Bugün Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Seçildi! İşte Masterchef 2022 16 Kişilik Ana Kadrosu... mask
Masterchef’te Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Girdi? Bugün Ana Kadroya Hangi Yarışmacı Seçildi! İşte Masterchef 2022 16 Kişilik Ana Kadrosu...
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı! mask
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Et ve Süt Kurumu İndirim Restini Çekti! Yüzde 25 İndirimi Görenler Kuyruk Oluşturdu! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi... mask
Et ve Süt Kurumu İndirim Restini Çekti! Yüzde 25 İndirimi Görenler Kuyruk Oluşturdu! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL