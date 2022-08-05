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05 Ağu 2022 - 17:04

Hadise’nin Makyajsız Halleri Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Gelinlik Giymiş Gibisin Hadise!” Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Hop Hop Hoplattı! Görenler Büyülenip Kalıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin makyajsız halleri akılları başlardan aldı götürdü. Beyazlar içerisindeki halleriyle dengeleri alt üst eden Hadise’ye hayranları ise “Gelinlik giymiş gibisin ya” yorumlarında bulundular! Yürekleri hop hop hoplatan Hadise, kendisini görenlerin büyülenmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…