Hadise’nin Makyajsız Halleri Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Gelinlik Giymiş Gibisin Hadise!” Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Hop Hop Hoplattı! Görenler Büyülenip Kalıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin makyajsız halleri akılları başlardan aldı götürdü. Beyazlar içerisindeki halleriyle dengeleri alt üst eden Hadise’ye hayranları ise “Gelinlik giymiş gibisin ya” yorumlarında bulundular! Yürekleri hop hop hoplatan Hadise, kendisini görenlerin büyülenmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Oyuncu Kaan Yıldırım’la ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler’de gerçek aşkı bulan Hadise, yakın çevresine Kaan Yıldırım’dan sonra Mehmet Dinçerler’in kendisine çok iyi geldiğini açıklamıştı. Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, geçtiğimiz Nisan ayında ise evlenme teklifi alarak ilişkilerini taçlandırmışlardı. Hadise, düğün görsellerini hiçbir yerde paylaşmadığı gibi, paylaşılmasına da izin vermemişti. Güzel isim Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.