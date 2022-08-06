Murat Dalkılıç’tan Bomba Açıklama! “O Benim Ailemin Soyadını Taşıdı!” Dedi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Merve Boluğur Ağzını Açtığı Anda Kıyamet Kopacak!
Bir süredir sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Merve Boluğur’a söylenen sözler, Murat Dalkılıç’ı harekete geçirdi. 5 yıl önce ayrıldığı eşi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, ayrılıklarına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...
Bir süredir sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Merve Boluğur’a söylenen sözler, Murat Dalkılıç’ı harekete geçirdi. 5 yıl önce ayrıldığı eşi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, ayrılıklarına ilişkin de konuştu. Peki; Murat Dalkılıç, bunca yıl sonra neden açıklama gerçekleştirdi? Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 14:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.