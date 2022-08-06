Murat Dalkılıç’tan Bomba Açıklama! “O Benim Ailemin Soyadını Taşıdı!” Dedi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Merve Boluğur Ağzını Açtığı Anda Kıyamet Kopacak!

Bir süredir sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Merve Boluğur’a söylenen sözler, Murat Dalkılıç’ı harekete geçirdi. 5 yıl önce ayrıldığı eşi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, ayrılıklarına ilişkin de konuştu. Peki; Murat Dalkılıç, bunca yıl sonra neden açıklama gerçekleştirdi? Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…