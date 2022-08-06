- 06 Ağu 2022 - 14:35 G: 06 Ağu 2022 - 14:39

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programından Bomba Son Dakika Gelişmesi! ATV’den Karar Çıktı; Gören, Duyan Mosmor Kesildi! Neler Oluyor?

Ekranların en güçlü gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezon öncesi geri sayıma geçti. Haziran ayının sonunda seyircisinden kısa bir mola için ayrılan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için nefesler tutulmuşken, açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. İşte Müge Anlı ve programı ile ilgili son detaylar...

Ekranların en güçlü gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezon öncesi geri sayıma geçti. Haziran ayının sonunda seyircisinden kısa bir mola için ayrılan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için nefesler tutulmuşken, açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda olacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2022 yayın tarihi ne zaman, belli mi? İşte, detaylar…

06 Ağu 2022 - 14:35 - Müge Anlı Haberleri

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