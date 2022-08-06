O Diziden Gelen Final Haberi Şok Etti! Bitmesine Karar Verilince Adı Duyuldu; Yapımcı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oluyor?

Bir süredir yaz dizileriyle kıpır kıpır olan televizyon kanallarından kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Birbirinden iddialı fragmanlar ile sezona giriş yapan diziler, beklediği izlenme paylarını yakalayamamaya başladı. Şimdilerde bir dizi daha sezona veda etmek üzereyken, kötü haber bu kez ATV ekranlarından geldi! Peki, hangi dizi final yapıyor? ATV hangi dizilerinin final yaptı? Yaz dizilerinden hangileri devam ediyor? İşte, detaylar…

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