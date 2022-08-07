- 07 Ağu 2022 - 17:38 G: 07 Ağu 2022 - 18:00

Masterchef Mehmet Şefin Oğlunu Görenler Bastı Çığlığı! Genç Kızlar Bayılıp Bayılıp Düşüyor; “Şefim Oğlunuz Bekar Mı?” Yorumlar Arka Arkaya…

Masterchef yarışmasında yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya, hal ve hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hem agresif hem de yufka yürekli bir kişiliğe sahip olan Mehmet Yalçınkaya’nın çocuklarına verdiği değerse paha biçilemez! Mehmet Şefin yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oğlu, genç kızların çığlıklara boğulmasına neden oldu. Adeta bir jön gibi olan Yalçınkaya’nın oğluna takipçileri ise “Şefim, oğlunuz bekar mı?” soruları soruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya, haliyle ve tavrıyla gönüllerde taht kuruyor. Yarışmacıların potansiyelini bildiği için sinirlendiğini her seferinde dile getiren Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler ise şok içerisinde kaldı! Karizmatik bir yapıya sahip olan Mehmet Yalçınkaya’nın yakışıklı oğlu, genç kızların düşüp düşüp bayılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ağu 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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