Demet Akalın’ın Vücudu Daha Fazla Dayanamadı! Son Durumu Hiç İyi Değil, Soluklar Hastanede Alınmış! O Olaydan Sonra…

Bir süre önce bir mekanda gerçekleştirdiği konseri esnasında garsonun başından aşağıya şampanya dökmesiyle müzikseverlerin hedefinde olan Demet Akalın, eleştirileri kaldıramadı. Gelen eleştiriler sonrasında hastalandığını açıklayan Demet Akalın, son sahnesinde sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda da bulundu. Peki, Demet Akalın’a ne oldu? Demet Akalın hasta mı, sağlık durumu nasıl? Demet Akalın’ın nesi var, iyileşti mi? İşte, detaylar…