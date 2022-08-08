A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste!
Alışveriş denilince ilk akla gelen, vatandaşların sevgilisi haline gelmiş A101 yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Domates salçaları, makarnalar ve birçok bakliyat ürününde indirime giden A101 yine yok satacak. İşte indirimlerle dolu A101 indirimleri.
Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur değerlerinin artışları nedeni ile elektronikten akaryakıta, giyimden gıdaya kadar pek çok üründe hiç de alışık olunmayan etiket fiyatları görülmeye başlandı. Artan fiyatlar ise vatandaşların canını hayli sıkarken yine vatandaşlar hem kaliteli hem de ucuz fiyatlı ürünleri nereden satın alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların ise bu konudaki ilk tercihi A101. Yaptığı birçok indirimli kampanya ile müşterilerini sevindiren A101, indirim furyasına bir yenisini daha ekledi ve bakliyattan salçaya pek çok üründe indirime gitti. İşte A101’de indirim dolu o ürünler.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
08 Ağu 2022 - 14:17 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.