- 09 Ağu 2022 - 11:13

Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geliyor! Motorine Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları!

Son zamanda yaşanan indirimler ile vatandaşların cebini biraz da olsa rahatlatan akaryakıt indirimi haberlerine bir yenisi daha eklendi ve Motorine indirim geleceği duyuruldu. Peki, Motorine ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile giyimden gıdaya, elektronikten akaryakıta kadar pek çok alan ve üründe inanılmaz fiyat artışları görülürken anlık ve günlük değişimi ile sürekli merakla takip edilen ürünlerden biri de akaryakıt grupları. Neredeyse günlük olarak zam ya da indirim haberlerinin verildiği akaryakıtlar, bu sefer sürücülerin ve araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Dünya geneli BRENT petrol fiyatındaki hareketliliklerden esas olarak etkilenen akaryakıtlarda fiyatı belirleyen bir diğer undur da Dolar kuru oluyor. İki ana unsurun temel alınarak hesaplandığı fiyatlara göre ise motorinde indirime gidileceği haberi duyuruldu. Ancak motorin getirilecek zammın oranı ve güncel akaryakıt fiyatları da akıllara gelen sorular arasında. İşte merak edilen detaylar.

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09 Ağu 2022 - 11:13 - Gündem

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