İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

Son dönemlerde sık sık sahne almasıyla konuşulan İrem Derici’nin yalnızca bu ay içerisinde 2 milyon 400 bin TL’den fazla kazanacağı iddia edilmişti. Sahne kazancına nazar değen İrem Derici’nin iki sahnesi iptal oldu. Rahatsızlığı nedeniyle konserlerini iptal eden İrem Derici, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı kendisi yaptı. Peki, İrem Derici hasta mı, hastalığı ne? İrem Derici’nin konserleri neden iptal oldu? İrem Derici’nin sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...