- 09 Ağu 2022 - 16:21 G: 09 Ağu 2022 - 18:21

Hülya Avşar Dekolteden Vazgeçmiyor! Önce Göğüs Şimdi Bu! "Kaç Yaşında Kadınsın!" Yorumlar Twitter ve Instagramı Sallıyor....

Yıllardır yaşlanmak bilmeyen hem sesi hem güzelliğiyle dikkatleri bir an olsun üzerinden ayırmayan Avşar Kız geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla gündemdeydi şimdi de kısacık tenis eteğiyle verdiği frikikler konuşuluyor. Avşar Kızını sizin için mercek altına aldık...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar uzun aranın ardından 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına efsane geri dönüşüyle ses getirmişti. Son olarak da 'Duydun mu?' adlı şarkısını sevenleriyle buluşturan Hülya Avşar'dan sosyal medyayı karıştıran bir paylaşım geldi. Detayları sizin için derledik. Gelin, daha yakından bakalım...

09 Ağu 2022 - 16:21 - Gündem

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