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09 Ağu 2022 - 16:21

Hülya Avşar Dekolteden Vazgeçmiyor! Önce Göğüs Şimdi Bu! "Kaç Yaşında Kadınsın!" Yorumlar Twitter ve Instagramı Sallıyor....

Yıllardır yaşlanmak bilmeyen hem sesi hem güzelliğiyle dikkatleri bir an olsun üzerinden ayırmayan Avşar Kız geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla gündemdeydi şimdi de kısacık tenis eteğiyle verdiği frikikler konuşuluyor. Avşar Kızını sizin için mercek altına aldık...