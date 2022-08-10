- 10 Ağu 2022 - 09:28 G: 10 Ağu 2022 - 09:35

Altın Alacaklara ve Yatırımcısına Bomba Uyarı! Tarihler Verildi; Bu Saatten Sonra Alacak Olan Hiç Almasın… “Aman Dikkat Edin!” Denildi, Ortalık Yıkıldı!

Altın alacaklara ve yatırımcısına bomba bir uyarı geldi! Altın alacaklar için tarih verilerek uyarılar yapılırken; o saatten sonra altın alacak kişilerin hiç almamasının daha iyi olduğuna dair yorumlar arka arkaya yapıldı. Altın piyasası uzmanından gelen “Aman dikkat edin” uyarı ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FED toplantısından hemen sonra alınan kararla birlikte altın fiyatları bir anda artış yaşamıştı. Altının yükselmesini beklemeyen kişiler ise yüksek fiyatlar karşısına neye uğradığını şaşırmıştı. Peki, altın ne kadar oldu?

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10 Ağu 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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