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10 Ağu 2022 - 09:28

Altın Alacaklara ve Yatırımcısına Bomba Uyarı! Tarihler Verildi; Bu Saatten Sonra Alacak Olan Hiç Almasın… “Aman Dikkat Edin!” Denildi, Ortalık Yıkıldı!

Altın alacaklara ve yatırımcısına bomba bir uyarı geldi! Altın alacaklar için tarih verilerek uyarılar yapılırken; o saatten sonra altın alacak kişilerin hiç almamasının daha iyi olduğuna dair yorumlar arka arkaya yapıldı. Altın piyasası uzmanından gelen “Aman dikkat edin” uyarı ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…