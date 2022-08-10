Müge Anlı’dan Bomba Açıklama Geldi! Kimsenin Aklının Ucundan Böyle Bir Tarih Vereceği Geçmezdi; ATV İmzaları Attırdı! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz gün uzunca süredir paylaşım yapmadığı Instagram hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Müge Anlı, kendisini çok özleyen seyircisine müjdeli haberi verdi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon fragmanını paylaştı. Müge Anlı tarafından paylaşılan fragman ve detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz gün uzunca süredir paylaşım yapmadığı Instagram hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Müge Anlı, kendisini çok özleyen seyircisine müjdeli haberi verdi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon fragmanını paylaştı. Müge Anlı tarafından paylaşılan fragman sonrasında ise, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ATV ekranlarına geri döneceği tarih netleşti. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi belli mi, ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü ne zaman? İşte, detaylar...
10 Ağu 2022 - 13:22 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.