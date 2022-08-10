- 10 Ağu 2022 - 14:16 G: 10 Ağu 2022 - 14:20

Survivor Aleyna’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Mavi Bikinisi Öyle Bir Şeye Patlak Verdi Ki… “Batuhan Şimdi Ağlayabilirsin!” Neler Oluyor?

Bir süredir kalbinin boş olduğu düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolun popüler isimlerinden biriyle aşk yaşadığı öğrenildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, objektiflere tatildeyken yakalandı! İşte detaylar...

Bir süredir kalbinin boş olduğu düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolun popüler isimlerinden biriyle aşk yaşadığı öğrenildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, objektiflere tatildeyken yakalandı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…

10 Ağu 2022 - 14:16 - Magazin

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