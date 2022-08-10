Survivor Aleyna’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Mavi Bikinisi Öyle Bir Şeye Patlak Verdi Ki… “Batuhan Şimdi Ağlayabilirsin!” Neler Oluyor?
Bir süredir kalbinin boş olduğu düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolun popüler isimlerinden biriyle aşk yaşadığı öğrenildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, objektiflere tatildeyken yakalandı! İşte detaylar...
Bir süredir kalbinin boş olduğu düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolun popüler isimlerinden biriyle aşk yaşadığı öğrenildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, objektiflere tatildeyken yakalandı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
10 Ağu 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.