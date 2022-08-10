- 10 Ağu 2022 - 22:25 G: 10 Ağu 2022 - 23:14

Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e tepki üzerine tepki gelmeye başladı! “Ya gönderirsiniz ya izlemeyiz” yorumları yapılan yarışmacıya Ayşegül isimli yarışmacı lafı 12’den vurunca ortalık karıştı. Bunun üzerine büyük kavganın yakında olacağı ve saç baş kavga edileceği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te 2. gruba sıra geçilmişti. Metin, Gamze, Onur, Çağatay ve Melih; ilk gruptan ana kadroya geçen isimler olmuştu. İkinci gruptan ise önce Büşra daha sonra Fatma Nur ana kadroda yerini almıştı. Masterchef yarışmasının son bölümünden ekranlara gelecek olan bölümde yarışmacıların birbirine gireceği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Ağu 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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