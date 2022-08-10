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10 Ağu 2022 - 22:25

Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e tepki üzerine tepki gelmeye başladı! “Ya gönderirsiniz ya izlemeyiz” yorumları yapılan yarışmacıya Ayşegül isimli yarışmacı lafı 12’den vurunca ortalık karıştı. Bunun üzerine büyük kavganın yakında olacağı ve saç baş kavga edileceği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…