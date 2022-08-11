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11 Ağu 2022 - 21:12

Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, yine fiziğiyle ortalığı salladı! Burak Özçvit’le boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen’in adeta hızını alamadı! Tekneden minili paylaşım yapan Evcen’in bu hallerine hayranları ise isyan ederek; “Anladık Fahriye! Çok çekicisin” yorumlarında bulundu! İşte 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in minili paylaşımları…