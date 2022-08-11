Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, yine fiziğiyle ortalığı salladı! Burak Özçvit’le boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen’in adeta hızını alamadı! Tekneden minili paylaşım yapan Evcen’in bu hallerine hayranları ise isyan ederek; “Anladık Fahriye! Çok çekicisin” yorumlarında bulundu! İşte 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in minili paylaşımları…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldıktan sonra kendisine bambaşka bir rota çizecek olan Fahriye Evcen, hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla şok etmişti. Hamile haberlerinden sonra birde Fahriye Evcen ve Burak Özçivti’in evi terk ettiğine dair iddiaların gündeme gelmesi kafaları allak bullak etmişti. Olumsuz olayları yok sayan Fahriye Evcen, güzelliğini kanıtladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.