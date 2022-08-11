- 11 Ağu 2022 - 21:12

Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, yine fiziğiyle ortalığı salladı! Burak Özçvit’le boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen’in adeta hızını alamadı! Tekneden minili paylaşım yapan Evcen’in bu hallerine hayranları ise isyan ederek; “Anladık Fahriye! Çok çekicisin” yorumlarında bulundu! İşte 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in minili paylaşımları…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldıktan sonra kendisine bambaşka bir rota çizecek olan Fahriye Evcen, hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla şok etmişti. Hamile haberlerinden sonra birde Fahriye Evcen ve Burak Özçivti’in evi terk ettiğine dair iddiaların gündeme gelmesi kafaları allak bullak etmişti. Olumsuz olayları yok sayan Fahriye Evcen, güzelliğini kanıtladı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Ağu 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle… mask
Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle…
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!”
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında… mask
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı… mask
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı…
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak… mask
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!”
51’lik Seren Serengil Yine Yaptı Yapacağını! Mustafa Tohma’nın Yüzü Kıpkırmızı Oldu; Böylesini Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… “Bu Kadarı da Pes!” mask
51’lik Seren Serengil Yine Yaptı Yapacağını! Mustafa Tohma’nın Yüzü Kıpkırmızı Oldu; Böylesini Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… “Bu Kadarı da Pes!”
Ebru Şahin’in Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Hoplattı! Taze Gelin Falan Dinlemedi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandı Buralar Be Kadın!” mask
Ebru Şahin’in Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Hoplattı! Taze Gelin Falan Dinlemedi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandı Buralar Be Kadın!”
Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor… mask
Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle… mask
Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle…
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!”
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında… mask
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…” mask
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı… mask
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL