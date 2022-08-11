Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle…
Survivor Ekstra masasının en renkli sunucularından biri olan Hanzede Durmuş, leopar desenli bikinisiyle resmen yaktı yıktı! Ekstra masasında bulunan İhsan Tarkan’la adı aşk dedikodularına karışan Hanzade Durmuş, böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını açıklayarak; sevgilisiyle pozlar paylaşmıştı. Sosyal medya üzerinden bikinili paylaşım yaparak; ateş olmayan yerden duman çıkaran Hanzade Durmuş, fiziğiyle büyüledi! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde yerini almış olan Hanzade Durmuş, Survivor yarışmasında sevenlerinin desteği sayesinde uzun bir süre geçirmişti. Survivor yarışmasından sonra hayatı tepetaklak olan Hanzade Durmuş, yıllardır evli olduğu eşiyle boşanma kararı almıştı. Ekstra masasında yorumculuk yapan Durmuş, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.