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11 Ağu 2022 - 21:13

Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle…

Survivor Ekstra masasının en renkli sunucularından biri olan Hanzede Durmuş, leopar desenli bikinisiyle resmen yaktı yıktı! Ekstra masasında bulunan İhsan Tarkan’la adı aşk dedikodularına karışan Hanzade Durmuş, böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını açıklayarak; sevgilisiyle pozlar paylaşmıştı. Sosyal medya üzerinden bikinili paylaşım yaparak; ateş olmayan yerden duman çıkaran Hanzade Durmuş, fiziğiyle büyüledi! İşte merak edilenler…