- 11 Ağu 2022 - 21:13

Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Ekstra Masasında Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkardı! Fiziğiyle…

Survivor Ekstra masasının en renkli sunucularından biri olan Hanzede Durmuş, leopar desenli bikinisiyle resmen yaktı yıktı! Ekstra masasında bulunan İhsan Tarkan’la adı aşk dedikodularına karışan Hanzade Durmuş, böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını açıklayarak; sevgilisiyle pozlar paylaşmıştı. Sosyal medya üzerinden bikinili paylaşım yaparak; ateş olmayan yerden duman çıkaran Hanzade Durmuş, fiziğiyle büyüledi! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde yerini almış olan Hanzade Durmuş, Survivor yarışmasında sevenlerinin desteği sayesinde uzun bir süre geçirmişti. Survivor yarışmasından sonra hayatı tepetaklak olan Hanzade Durmuş, yıllardır evli olduğu eşiyle boşanma kararı almıştı. Ekstra masasında yorumculuk yapan Durmuş, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Ağu 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe’den Yürek Hoplatan Bornozlu Paylaşım! Duştan Çıktı Sırılsıklam... Görenler Hayrete Düştü! “Survivor Seni Bozdu!” Sosyal Medyayı Karıştıran O Poz... mask
Survivor Ayşe’den Yürek Hoplatan Bornozlu Paylaşım! Duştan Çıktı Sırılsıklam... Görenler Hayrete Düştü! “Survivor Seni Bozdu!” Sosyal Medyayı Karıştıran O Poz...
Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor?
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!” mask
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!”
Survivor Nagihan’ın Leoparlı Mayosuyla Mankenlere Taş Çıkardı! Fiziğini Görenler Büyülendi Kaldı; “Kim Der Çocuk Annesi Diye!” 18’lik Genç Kızları Çatlattı… mask
Survivor Nagihan’ın Leoparlı Mayosuyla Mankenlere Taş Çıkardı! Fiziğini Görenler Büyülendi Kaldı; “Kim Der Çocuk Annesi Diye!” 18’lik Genç Kızları Çatlattı…
Survivor Batuhan’a Denilmeyen Laf Kalmadı! 3 Milyon Liralık Aracın Burnundan Fitil Fitil Geldiği Yetmedi, Şimdide Bu Çıktı! mask
Survivor Batuhan’a Denilmeyen Laf Kalmadı! 3 Milyon Liralık Aracın Burnundan Fitil Fitil Geldiği Yetmedi, Şimdide Bu Çıktı!
Survivor Ayşe Yüksel’in Kalça Dekolteli Pozları Çok Can Yaktı! “Annen, Baban, Nişanlın Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı… mask
Survivor Ayşe Yüksel’in Kalça Dekolteli Pozları Çok Can Yaktı! “Annen, Baban, Nişanlın Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı…
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Mı Oldu? İddialara Tokat Gibi Yanıt Geldi; Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 3 Milyon Lira! mask
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Mı Oldu? İddialara Tokat Gibi Yanıt Geldi; Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 3 Milyon Lira!
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı…
Survivor Aleyna Çalışkan’ın İpli Bikinisi Yürek Hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı! “Batuhan Salya Sümük Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Survivor Aleyna Çalışkan’ın İpli Bikinisi Yürek Hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı! “Batuhan Salya Sümük Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip... mask
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!”
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında… mask
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…” mask
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı… mask
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı…
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak… mask
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!”
51’lik Seren Serengil Yine Yaptı Yapacağını! Mustafa Tohma’nın Yüzü Kıpkırmızı Oldu; Böylesini Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… “Bu Kadarı da Pes!” mask
51’lik Seren Serengil Yine Yaptı Yapacağını! Mustafa Tohma’nın Yüzü Kıpkırmızı Oldu; Böylesini Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… “Bu Kadarı da Pes!”
Ebru Şahin’in Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Hoplattı! Taze Gelin Falan Dinlemedi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandı Buralar Be Kadın!” mask
Ebru Şahin’in Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Hoplattı! Taze Gelin Falan Dinlemedi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandı Buralar Be Kadın!”
Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor… mask
Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında… mask
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…” mask
Fahriye Evcen Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Boşanma Haberlerinin Ardından Hızını Alamadı, Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anladık Fahriye! Çekicisin…”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı… mask
Zeynep Bastık’ın Fileli Çorabının Üstüne Giydiği Mini Şortla Olay Çıkardı! “Anladık Boşandın da Bu Kadar Açılma!” Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cayır Cayır Yaktı…
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak… mask
Masterchef Somer Şef, Jürilikten Çekildi! Yeni İşi Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Duyurusunu Yapınca Ortalık Karıştı! Bundan Sonra Mutfağa Adım Bile Atmayacak…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyeniyle Atın Üstünde Nefes Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Karın Kaslarından Göğüs Kemiğine Kadar… “Nesin Sen!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL