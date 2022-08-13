Songül Karlı’nın Göğüs Dekoltesi Yangın Çıkardı, Libido Artırdı! “Boyun Kadar Oğlun Var! Yapma…” Askılı Bluzunu Giyip, Nefesleri Kökten Kesti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, göğüs dekoltesiyle resmen yangın çıkardı ve libidoları artırdı! “Boyun kadar oğlun var! Yapma artık” yorumlarını alan Songül Karlı, sosyal medyayı resmen salladı geçti! Askılı bluzuyla nefesleri kökten kesen başarılı şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte Songül Karlı’dan gelen o nefes kesici pozlar…
En son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sadece 1 hafta sonra ekranlara veda etmişti. Güzel isim Songül Karlı’nın programda sadece bir hafta durması sevenlerini derinden üzmüştü. Artık ekranlara küstüğü düşünülen Songül Karlı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.