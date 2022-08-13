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13 Ağu 2022 - 16:30

Songül Karlı’nın Göğüs Dekoltesi Yangın Çıkardı, Libido Artırdı! “Boyun Kadar Oğlun Var! Yapma…” Askılı Bluzunu Giyip, Nefesleri Kökten Kesti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, göğüs dekoltesiyle resmen yangın çıkardı ve libidoları artırdı! “Boyun kadar oğlun var! Yapma artık” yorumlarını alan Songül Karlı, sosyal medyayı resmen salladı geçti! Askılı bluzuyla nefesleri kökten kesen başarılı şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte Songül Karlı’dan gelen o nefes kesici pozlar…