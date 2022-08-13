Survivor Nisa’nın Mini Şortlu Paylaşımı Babasını Delirtti! Pembeler İçerisinde Ortalığı Yaktı Yıktı, Nişan Töreninden Sonra Parmaklarındaki Yüzüğü Çıkarıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finale çıkan isimler olmuştu. Acun Ilıcalı ise en yüksek SMS alan Nisa Bölükbaşı’na kupayı teslim etmişti. Her nereye gidiyorsa kupasını da yanında götüren Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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