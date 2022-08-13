Survivor Nisa’nın Mini Şortlu Paylaşımı Babasını Delirtti! Pembeler İçerisinde Ortalığı Yaktı Yıktı, Nişan Töreninden Sonra Parmaklarındaki Yüzüğü Çıkarıp…
Survivor yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, mini şortlu paylaşımı resmen babasını delirtti! Pembeler içerisinde ortalığı yakıp yıkan Nisa Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken’le nişan yaptıkları gündeme bomba gibi düşen Nisa Bölükbaşı’nın yüzük parmaklarının boş olması gözlerden kaçmadı! İşte güzeller güzel Survivor All Star şampiyonunun paylaşımı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finale çıkan isimler olmuştu. Acun Ilıcalı ise en yüksek SMS alan Nisa Bölükbaşı’na kupayı teslim etmişti. Her nereye gidiyorsa kupasını da yanında götüren Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.