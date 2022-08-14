- 14 Ağu 2022 - 10:58 G: 14 Ağu 2022 - 11:17

Gönül Dağı Dizisinin Çekimleri Başladı; Taner’in Aşkı Ortaya Çıktı! Yeni Dilek’in O İsim Olduğunu Duyan Gören Şok Oluyor! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan beklenen haber geldi. Dizinin yeni sezon için çekimlere başladığı ortaya çıkarken; merakla beklenen Taner’in yeni sevgilisi de ortaya çıkmış oldu! Yeni Dilek karakterini gören duyan ise şok içerisinde kaldı! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o isimle anlaşan dizi, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayı gibi ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek olan isim büyük bir merak konusuydu ki, sonunda açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ağu 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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