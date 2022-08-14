Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Kıpkırmızı Bikinisiyle Büyüledi! Fiziği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı; “Somer Bu Hallerini Görmesin!” Kasığını Çekip Attıktan Sonra…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı kıpkırmızı bikinisiyle milyonlarca hayranını yine büyüledi! Fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel isime hayranları Üç Kız Kardeş dizisinde kocası olan Somer’den göndermeler yaparak; “Somer bu hallerini görmesin” yorumlarında bulundular! Kısa bir süre önce tatilde olduğunu göstermek için kasığını çekip atan güzel oyuncu, ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda dönmeye başlayacak! Heyecanlı bir sonla ekranlara veda eden Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları tatile çıkmıştı. Tatile çıkan isimler arasında yerini alan Özgü Kaya’dan gelen kırmızılar içerisindeki pozlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.