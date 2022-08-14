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14 Ağu 2022 - 13:27

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Kıpkırmızı Bikinisiyle Büyüledi! Fiziği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı; “Somer Bu Hallerini Görmesin!” Kasığını Çekip Attıktan Sonra…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı kıpkırmızı bikinisiyle milyonlarca hayranını yine büyüledi! Fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel isime hayranları Üç Kız Kardeş dizisinde kocası olan Somer’den göndermeler yaparak; “Somer bu hallerini görmesin” yorumlarında bulundular! Kısa bir süre önce tatilde olduğunu göstermek için kasığını çekip atan güzel oyuncu, ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…