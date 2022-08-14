- 14 Ağu 2022 - 13:27 G: 14 Ağu 2022 - 13:48

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Kıpkırmızı Bikinisiyle Büyüledi! Fiziği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı; “Somer Bu Hallerini Görmesin!” Kasığını Çekip Attıktan Sonra…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı kıpkırmızı bikinisiyle milyonlarca hayranını yine büyüledi! Fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel isime hayranları Üç Kız Kardeş dizisinde kocası olan Somer’den göndermeler yaparak; “Somer bu hallerini görmesin” yorumlarında bulundular! Kısa bir süre önce tatilde olduğunu göstermek için kasığını çekip atan güzel oyuncu, ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda dönmeye başlayacak! Heyecanlı bir sonla ekranlara veda eden Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları tatile çıkmıştı. Tatile çıkan isimler arasında yerini alan Özgü Kaya’dan gelen kırmızılar içerisindeki pozlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ağu 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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