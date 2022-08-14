Esra Erol’un Tatil Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kılçıksız, Mükemmel Fizik!” Simsiyah Kıyafetiyle Görenlerin Akıllarını Başlardan Aldı…

Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol’un her konuğu ayrı bir olay yaratıyor. Evlendirme programlarından sonra reality show’la ekranlara gelmeye başlayan Esra Erol, kayıp, kaçırılma ve ailevi sorunları ele alarak milyonları ekranlara kilitliyordu. Başarılı sunucu yeni sezon başlamada hemen önce çıkmış olduğu tatilden vermiş olduğu pozlarla dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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