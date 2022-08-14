Esra Erol’un Tatil Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kılçıksız, Mükemmel Fizik!” Simsiyah Kıyafetiyle Görenlerin Akıllarını Başlardan Aldı…
“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Esra Erol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! Tatilde olduğunu gösteren Erol’un mini şortlu hallerine yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. Hayranlarından tam not alan Esra Erol’a birçok kişi ise “Kılçıksız, mükemmel fizik” yorumları yapıldı! Simsiyah kıyafetlerle görenlerin aklını başından alan güzel sunucu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol’un her konuğu ayrı bir olay yaratıyor. Evlendirme programlarından sonra reality show’la ekranlara gelmeye başlayan Esra Erol, kayıp, kaçırılma ve ailevi sorunları ele alarak milyonları ekranlara kilitliyordu. Başarılı sunucu yeni sezon başlamada hemen önce çıkmış olduğu tatilden vermiş olduğu pozlarla dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.