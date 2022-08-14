Arka Sokaklar Ezgi’nin Bikinili Pozları Ateşleri Çağırdı! “Biz Seni Böyle Bilmezdik Komiserim” İncecik Bel, Kusursuz Fizik, Ne Ararsan Var!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Biz seni böyle bilmezdik komiserim” yorumlarını alan Ela Yörüklü; incecik belini, kusursuz fiziğini sergiledi! Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ela Yörüklü’nün çekici halleri sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı ortaya çıkan Ela Yörüklü dengeleri alt üst etmişti. Diziden hemen sonra tatile çıkan Ela Yörüklü, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.