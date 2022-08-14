Arka Sokaklar Ezgi’nin Bikinili Pozları Ateşleri Çağırdı! “Biz Seni Böyle Bilmezdik Komiserim” İncecik Bel, Kusursuz Fizik, Ne Ararsan Var!

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı ortaya çıkan Ela Yörüklü dengeleri alt üst etmişti. Diziden hemen sonra tatile çıkan Ela Yörüklü, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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