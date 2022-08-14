- 14 Ağu 2022 - 17:28 G: 14 Ağu 2022 - 17:39

Arka Sokaklar Ezgi’nin Bikinili Pozları Ateşleri Çağırdı! “Biz Seni Böyle Bilmezdik Komiserim” İncecik Bel, Kusursuz Fizik, Ne Ararsan Var!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Biz seni böyle bilmezdik komiserim” yorumlarını alan Ela Yörüklü; incecik belini, kusursuz fiziğini sergiledi! Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ela Yörüklü’nün çekici halleri sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı ortaya çıkan Ela Yörüklü dengeleri alt üst etmişti. Diziden hemen sonra tatile çıkan Ela Yörüklü, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Ağu 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!” mask
Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!”
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!”
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Akılları Yerinden Çıkardı! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Akılları Yerinden Çıkardı! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor?
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı… mask
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!” mask
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”
Seda Sayan Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Haber Sonrasında Yasa Girdi! Eşi Çağlar Ökten’in Bile Elleri Kolları Bağlı… Sevenleri Tuzla Buz Oldu! mask
Seda Sayan Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Haber Sonrasında Yasa Girdi! Eşi Çağlar Ökten’in Bile Elleri Kolları Bağlı… Sevenleri Tuzla Buz Oldu!
Yasak Elma Dizisinden Kahreden Ayrılık! Yıldız Günlerce Ağlama Sesleri Duyacak; Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Olacak! O İsim Tüm Anlaşmaları Bitirdi… mask
Yasak Elma Dizisinden Kahreden Ayrılık! Yıldız Günlerce Ağlama Sesleri Duyacak; Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Olacak! O İsim Tüm Anlaşmaları Bitirdi…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Kıpkırmızı Bikinisiyle Büyüledi! Fiziği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı; “Somer Bu Hallerini Görmesin!” Kasığını Çekip Attıktan Sonra… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Kıpkırmızı Bikinisiyle Büyüledi! Fiziği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı; “Somer Bu Hallerini Görmesin!” Kasığını Çekip Attıktan Sonra…
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!”
Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!” mask
Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!”
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!” mask
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı… mask
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…
Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor?
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Akılları Yerinden Çıkardı! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Akılları Yerinden Çıkardı! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL