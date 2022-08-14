Defne Samyeli Kıpkırmızı, Dantelli Sütyeniyle Yine Tansiyon Yükseltti! Hem Bacaklarını Hem de… “Defne Hanım Yaşınızdakiler Diz Ağrısı Çekiyor!”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve ekranlarda ancak ve ancak başrol olursa yer alacağını açıklayan Defne Samyeli, şu sıralar sahnelerin tozunu attırıyor. Hem sahne kıyafetleriyle hem de cesur pozlarıyla gündem olan Samyeli, bu kez de minili bir şort giyerek, öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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