Defne Samyeli Kıpkırmızı, Dantelli Sütyeniyle Yine Tansiyon Yükseltti! Hem Bacaklarını Hem de… “Defne Hanım Yaşınızdakiler Diz Ağrısı Çekiyor!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, kıpkırmızı ve dantelli sütyeniyle tansiyonları yükseltti. Hem bacaklarını hem de fiziğini kanıtlayan Defne Samyeli’nin bu hallerine sevenleri ise “Defne Hanım yaşınızdakiler diz ağrısı çekiyor!” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve ekranlarda ancak ve ancak başrol olursa yer alacağını açıklayan Defne Samyeli, şu sıralar sahnelerin tozunu attırıyor. Hem sahne kıyafetleriyle hem de cesur pozlarıyla gündem olan Samyeli, bu kez de minili bir şort giyerek, öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.