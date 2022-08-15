- 15 Ağu 2022 - 09:27 G: 15 Ağu 2022 - 09:30

Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi…

Altın fiyatları coştukça coşuyor! FED kararından sonra yükselişe geçen altın, kuyumcuların “Artık yeter” deyip; saçını başını yolmasına neden oldu! Parasına para katmak ve kazanan tarafta olmak isteyenler içinse son dakika uyarısı verildi! Altın ve döviz yatırımı yapanlara gelen bu son dakika uyarısı herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde FED tarafından açıklanan veriler; altının bir anda yükselmesine neden olmuştu. Altının bu kadar yükselmesi altın alacakların kafalarında soru işaretlerini oluşturmuştu. 15 Ağustos Pazartesi gününe yükselişle başlayan altın, resmen kuyumcunun saçını başını yolmasına ve “Artık yeter” dedirtti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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15 Ağu 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi… mask
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