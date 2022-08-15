Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi…
Altın fiyatları coştukça coşuyor! FED kararından sonra yükselişe geçen altın, kuyumcuların “Artık yeter” deyip; saçını başını yolmasına neden oldu! Parasına para katmak ve kazanan tarafta olmak isteyenler içinse son dakika uyarısı verildi! Altın ve döviz yatırımı yapanlara gelen bu son dakika uyarısı herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde FED tarafından açıklanan veriler; altının bir anda yükselmesine neden olmuştu. Altının bu kadar yükselmesi altın alacakların kafalarında soru işaretlerini oluşturmuştu. 15 Ağustos Pazartesi gününe yükselişle başlayan altın, resmen kuyumcunun saçını başını yolmasına ve “Artık yeter” dedirtti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.