Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi…

Geçtiğimiz günlerde FED tarafından açıklanan veriler; altının bir anda yükselmesine neden olmuştu. Altının bu kadar yükselmesi altın alacakların kafalarında soru işaretlerini oluşturmuştu. 15 Ağustos Pazartesi gününe yükselişle başlayan altın, resmen kuyumcunun saçını başını yolmasına ve “Artık yeter” dedirtti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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