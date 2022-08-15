- 15 Ağu 2022 - 23:09

Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker, Bulgur, Salça Tavuk Fiyatları Düştü! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti!

Yaşanan zamlar nedeni ile birçok ürünün fiyatları artmaya devam ederken vatandaşların imdadına Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yetişiyor. Yaptığı pek çok indirime bir yenisini daha ekleyen Tarım Kredi Market indirimlerine bir yenisini daha ekledi ve aktüelini yayınladı. İşte inanılmaz indirimler ile dolu Tarım Kredi Market aktüeli.

Ülkemizde son zamanlarda artan enflasyon ve yükselen kurlar nedeni ile market ürünlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşların en büyük problemlerinden biri konumunda. Artan ürün fiyatlarına karşı vatandaşların maaşlarında da artışlar olsa da durdurulamayan etiket fiyatı artışları devam etmekte. Bu nedenle de yüksek fiyatlar nedeni ile sorun yaşayan vatandaşlar özellikle alışverişte halkın sevgilisi haline gelen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri seçiyor. Her hafta yayınladığı indirim dolu aktüeller ile yok satan Tarım Kredi Market aktüellerine bir yenisini daha ekledi. Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar birçok üründe indirime giden Tarım Kredi Market’in aktüeli ise şu şekilde.

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15 Ağu 2022 - 23:09 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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