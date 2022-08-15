Seren Serengil Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Neredeyse Frikik Veriyordu! “Bu Kıyafetleri Yatakta Giyiniyor!” 51 Yaşında Olduğunu Unutturdu; Alev Alev Yaktı!
Uzun bir süredir Mustafa Tohma’yla aşk yaşayan Seren Serengil, sahne kıyafetiyle olay yarattı! Kasığına kadar açılan bir elbise tercih eden Seren Serengi’in neredeyse frikik verecek olması ise “Bu kıyafetler yatakta giyiliyor” yorumlarında bulundular! İşte 51 yaşında olduğunu unutturan Seren Serengil’in sahne kıyafeti…
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil’in her sözü olay yaratıyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Seren Serengil’in programının ara vermesiyle birlikte tatile çıktığı ve tatilden sık sık paylaşımlar yaptığı biliniyordu. Marmaris’te tatil yapan Seren Serengil’in sahne aldığı mekandan paylaşım yapması herkesi şok etti. Fiziğiyle adeta büyüleyen Seren Serengil’in bu halleri görenlerin nefesleri kesti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.