- 15 Ağu 2022 - 21:25 G: 15 Ağu 2022 - 21:45

Seren Serengil Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Neredeyse Frikik Veriyordu! “Bu Kıyafetleri Yatakta Giyiniyor!” 51 Yaşında Olduğunu Unutturdu; Alev Alev Yaktı!

Uzun bir süredir Mustafa Tohma’yla aşk yaşayan Seren Serengil, sahne kıyafetiyle olay yarattı! Kasığına kadar açılan bir elbise tercih eden Seren Serengi’in neredeyse frikik verecek olması ise “Bu kıyafetler yatakta giyiliyor” yorumlarında bulundular! İşte 51 yaşında olduğunu unutturan Seren Serengil’in sahne kıyafeti…

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil’in her sözü olay yaratıyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Seren Serengil’in programının ara vermesiyle birlikte tatile çıktığı ve tatilden sık sık paylaşımlar yaptığı biliniyordu. Marmaris’te tatil yapan Seren Serengil’in sahne aldığı mekandan paylaşım yapması herkesi şok etti. Fiziğiyle adeta büyüleyen Seren Serengil’in bu halleri görenlerin nefesleri kesti!

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15 Ağu 2022 - 21:25 Ankara- Yaşam

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