- 16 Ağu 2022 - 13:14

Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Ağustos 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 16 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara ilinin elektrik dağıtımından sorumlu firmalarından birisi olan Başkent EDAŞ, 16 Ağustos Salı tarihli yeni duyurusunu yayınladı. Firma, gün içerisinde bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi.

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16 Ağu 2022 - 13:14 - Yaşam

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