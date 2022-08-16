Şok Market’ten Okul Defteri, Kalem, Silgi, Boya ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! ŞOK Kırtasiye Ürün Fiyatları 2022
Şok market son zamanlarda müşterilerini yaptığı kampanyalar ile sevindirmeye devam ederken bu kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve okullar açılmadan önce tüm okul malzemelerini reyonlarına getirdi ve indirime gitti. İşte Şok marketteki okul malzemeleri ve indirimli fiyatları.
Ülkemizde okulların 2022/23 eğitim öğretim hayatına başlamasına kısa bir süre kalırken öğrencilerin sıklıkla kullandığı ve ihtiyacını duyduğu malzemeler araştırma konusu olmaya başladı. Bu bağlamda ise müşterilerinin talebini dikkate alarak Şok market okul araç gereçlerinin tamamını reyonlara eklerken indirimli etiket fiyatlarını da yapıştırdı. İşte Şok marketteki indirimli okul araç gereç fiyatları.
ŞOK Kırtasiye Ürün Fiyatları 2022
Okul Seti 24.99 TL
4'lü Kırmızı Kalem 18 TL 99 Kuruş
12'li Keçeli Kalem 49 TL 99 Kuruş
20'li Keçeli Kalem 69 TL 99 Kuruş
12'li Kuru Boya Kalemi Seti 49 TL 99 Kuruş
6'lı Karışık Desenli Kurşun Kalem 24 TL 99 Kuruş
12'li Pastel Boya 39 TL 99 Kuruş
15'li Silinebilir Mum Boya 79 TL 99 Kuruş
Resim Defteri 29 TL 99 Kuruş
2'li Metalik Fosforlu Kalem 39 TL 99 Kuruş
0.7 Econ Mekanik Kurşun Kalem 19 TL 99 Kuruş
3'lü Sınav Silgisi 14 TL 99 Kuruş
Kalemtıraş/Silgi Seti 19 TL 99 Kuruş
5'li Tükenmez Kalem 27 TL 99 Kuruş
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
16 Ağu 2022 - 22:07 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.