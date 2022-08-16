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16 Ağu 2022 - 22:07

Şok Market’ten Okul Defteri, Kalem, Silgi, Boya ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! ŞOK Kırtasiye Ürün Fiyatları 2022

Şok market son zamanlarda müşterilerini yaptığı kampanyalar ile sevindirmeye devam ederken bu kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve okullar açılmadan önce tüm okul malzemelerini reyonlarına getirdi ve indirime gitti. İşte Şok marketteki okul malzemeleri ve indirimli fiyatları.