Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var!

Gündüz kuşağında Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal ailesi ile beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Kızı ve eşi ile beraber uzun bir sezonun ardından kendini suya ve kumsala bıraktı. Görenler tekrar baktı gözlerine inanamadı.

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