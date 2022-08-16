16 Ağu 2022 - 13:24 Güncelleme: 16 Ağu 2022 - 14:42
Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var!
Gündüz kuşağında Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal ailesi ile beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil keyfini paylaşmaktan çekinmeyen Zuhal Topal oldukça iddialı pozlar vermeye devam ediyor. İşte detaylar...
Gündüz kuşağında Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal ailesi ile beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Kızı ve eşi ile beraber uzun bir sezonun ardından kendini suya ve kumsala bıraktı. Görenler tekrar baktı gözlerine inanamadı.
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16 Ağu 2022 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.