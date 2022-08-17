Ece Erken Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu Öldüren Sanığın İfadesi Şoktan Şoka Soktu! “Öldürmeye Niyetim Yoktu!”
Ece Erken tekrar zor günler geçirmeye başladı. Kısa bir süre önce kaybettiği eşinin duruşması görüldü. Duruşma sırasında ise oldukça soğuk sözler söylendi. İşte detaylar...
Ece Erken’in 27 Ocak 2022 günü öldürülen eşi için dün duruşma yapıldı. Duruşma sırasında olay sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti. O sözlere Ece Erken dayanamadı bayıldı ve düştü.
MAHKEMEDE İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ!
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de ortaklığını sürdürdüğü bir balıkçı restoranında talihsizce vurularak öldürülmüştü. Vefatının ardından dava dosyası açıldı ve 10 farklı tutuklu gözaltına alındı. 9'u sanık olarak mahkemeye çıkarıldı.
Duruşma sırasında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürdüğünü itiraf eden sanık Kadir Yasak: “Onu öldürmek niyetinde değildim. Ben yere doğru ateş ettim. Öldürmek isteseydim gidip kafasına ateş ederdim” dedi.
17 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.