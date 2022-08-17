- 17 Ağu 2022 - 16:07

Ece Erken Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu Öldüren Sanığın İfadesi Şoktan Şoka Soktu! “Öldürmeye Niyetim Yoktu!”

Ece Erken tekrar zor günler geçirmeye başladı. Kısa bir süre önce kaybettiği eşinin duruşması görüldü. Duruşma sırasında ise oldukça soğuk sözler söylendi. İşte detaylar...

Ece Erken’in 27 Ocak 2022 günü öldürülen eşi için dün duruşma yapıldı. Duruşma sırasında olay sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti. O sözlere Ece Erken dayanamadı bayıldı ve düştü.

MAHKEMEDE İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ!

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de ortaklığını sürdürdüğü bir balıkçı restoranında talihsizce vurularak öldürülmüştü. Vefatının ardından dava dosyası açıldı ve 10 farklı tutuklu gözaltına alındı. 9'u sanık olarak mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma sırasında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürdüğünü itiraf eden sanık Kadir Yasak: “Onu öldürmek niyetinde değildim. Ben yere doğru ateş ettim. Öldürmek isteseydim gidip kafasına ateş ederdim” dedi.

17 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin

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Ece Erken Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu Öldüren Sanığın İfadesi Şoktan Şoka Soktu! “Öldürmeye Niyetim Yoktu!” mask
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