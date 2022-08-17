- 17 Ağu 2022 - 19:03 G: 17 Ağu 2022 - 19:25

Survivor Nisa Yerden Yere Vuruldu! Hayatı Boyunca Böyle Rezil Olmamıştı; Sevgilisi Bile Dalga Geçti… Sosyal Medya İnim İnim İnliyor! “Haklılar!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı, resmen yerden yere vuruldu! Hayatı boyunca bu kadar rezil olmayacağına dair yorumlar alan Nisa Bölükbaşı’nın o halleriyle bir de sevgilisi Ogeday Girişken dalga geçince herkes şok içerisinde kaldı! İşte sosyal medyayı inim inim inleten Nisa Bölükbaşı’nın o halleri…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Sempatik ve sevecen halleriyle büyük kitlelere ulaşmayı başarmış olan Nisa Bölükbaşı, 2022 senesinde bir kez daha Survivor yarışmasına katılmış ve kupayı kaldırarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor’dan sonra hayatına bambaşka bir pencereden bakmaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın dalga konusu olması, Twitter’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ağu 2022 - 19:03 Ankara- Yaşam

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Survivor Nisa Yerden Yere Vuruldu! Hayatı Boyunca Böyle Rezil Olmamıştı; Sevgilisi Bile Dalga Geçti… Sosyal Medya İnim İnim İnliyor! “Haklılar!” mask
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