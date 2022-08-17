Survivor Nisa Yerden Yere Vuruldu! Hayatı Boyunca Böyle Rezil Olmamıştı; Sevgilisi Bile Dalga Geçti… Sosyal Medya İnim İnim İnliyor! “Haklılar!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı, resmen yerden yere vuruldu! Hayatı boyunca bu kadar rezil olmayacağına dair yorumlar alan Nisa Bölükbaşı’nın o halleriyle bir de sevgilisi Ogeday Girişken dalga geçince herkes şok içerisinde kaldı! İşte sosyal medyayı inim inim inleten Nisa Bölükbaşı’nın o halleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Sempatik ve sevecen halleriyle büyük kitlelere ulaşmayı başarmış olan Nisa Bölükbaşı, 2022 senesinde bir kez daha Survivor yarışmasına katılmış ve kupayı kaldırarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor’dan sonra hayatına bambaşka bir pencereden bakmaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın dalga konusu olması, Twitter’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.