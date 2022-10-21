Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Karabayır Lisesi Nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Çekim yerleri Nerede!
Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan reyting sıralamalarında zirveye oynayan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi her Perşembe akşamı yayına giriyor. Özellikle dizinin karakterleri oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. Sizde Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi ile ilgili daha çok detayı merak ediyorsanız işte detaylar...
Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan reyting sıralamalarında zirveye oynayan " Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi her Perşembe akşamı yayına giriyor. Özellikle dizinin karakterleri oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. Dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Karabayır Lisesi merak ediliyor. Dizi dev oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile izlerken görsel şölen yaşatıyor.
Dizinin başrollerinde Ertan Saban, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Mustafa Açılan gibi usta isimler yer alıyor. Dizinin proje tasarımı ve senaryosu ise Gani Müjdeye ait. Yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.
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21 Eki 2022 - 08:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.