Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?
Son zamanlarda yaş gerekliliğini dolduran ve ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar ehliyet için gerekli ücreti ve harç parasının ne kadar olduğunu araştırmakta. İşte 2022 güncel ehliyet sınavı giriş ücreti ile sürücü belgesi harç yatırılacak anlaşmalı bankaların listesi.
Ülkemizde motorlu taşıt kullanabilmek için gerekli olan şeylerden biri de ehliyet sahibi olmak. 18 yaşına basan ve sürücü belgesi almak için hukuki olarak bir engeli bulunmayan kadın ve erkek vatandaşlar sürücü belgesi alma hakkına sahiptirler. Ülkemizde sürücü belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ve takibinde işlem gerçekleştirilen zorunlu kursalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar sürücü kurslarına kayıt olmaları dahilinde gerekli kurumlardan sağlık belgesi, sicil belgesi, kimlik fotokopisi ve biyometrik fotoğraf gibi zorunlu tutulmaktadır. Sorunsuz şekilde edinilen belgelerin kayıtlı kursa teslim edilmesi sonrasında kursiyerler tarafından verilen teorik ve pratik derslerin alınması ile sınava giriş hakkı kazanılmaktadır. Bu aşamada sürücü belgesi almak isteyenlerin ehliyet ücreti ve harç parasının ne kadar olduğu konusu ise şu şekilde.
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20 Ağu 2022 - 09:11 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.