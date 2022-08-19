Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor?

Son konseri ile İstanbullulara keyifli anlara yaşatan Kenan Doğulu, sosyal medya platformlarına ise, konserdeki tarzı ile damgasını vurdu. Yeni tarzı ile eleştirilerin hedefi haline gelen Kenan Doğulu’nun yeni tarzından sorumlu tutulan ise, eşi Beren Saat oldu! Peki, Kenan Doğulu nasıl bir tarz değişikliğine gitti? Kenan Doğulu konserinde ne giydi? Kenan Doğulu’nun son tarzı nasıl? İşte, detaylar…