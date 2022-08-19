Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor?
Son konseri ile İstanbullulara keyifli anlara yaşatan Kenan Doğulu, sosyal medya platformlarına ise, konserdeki tarzı ile damgasını vurdu. Yeni tarzı ile eleştirilerin hedefi haline gelen Kenan Doğulu’nun yeni tarzından sorumlu tutulan ise, eşi Beren Saat oldu! İşte Kenan Doğulu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son konseri ile İstanbullulara keyifli anlara yaşatan Kenan Doğulu, sosyal medya platformlarına ise, konserdeki tarzı ile damgasını vurdu. Yeni tarzı ile eleştirilerin hedefi haline gelen Kenan Doğulu’nun yeni tarzından sorumlu tutulan ise, eşi Beren Saat oldu! Peki, Kenan Doğulu nasıl bir tarz değişikliğine gitti? Kenan Doğulu konserinde ne giydi? Kenan Doğulu’nun son tarzı nasıl? İşte, detaylar…
19 Ağu 2022 - 23:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.