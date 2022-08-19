- 19 Ağu 2022 - 17:27 G: 19 Ağu 2022 - 17:45

Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki sene üst üste boy gösteren Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasından hemen sonra normal hayatına döndü! Minilerden vazgeçmek nedir bilmeyen Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı! Aynanın karşısına sütyen – şort çıkan Ayşe Yüksel’e “O şortun boyu uzun olmuş” yorumları yapıldı! Üzerine yapışan bir kıyafet giyen Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel, sempatik ve sevecen tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kısa sürede milyonların kalbinde taht kuran Ayşe Yüksel, All Star yarışmasına da katılmıştı. All Star sezonundan 4. olarak ayrılan Yüksel, yarışmadan sonra yaz sezonunu doyasıya çıkaracağı bir tatile çıkmıştı. Mini siyah şortu ve renkli sütyeniyle ayna karşısından paylaşım yapan Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ağu 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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