Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel, sempatik ve sevecen tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kısa sürede milyonların kalbinde taht kuran Ayşe Yüksel, All Star yarışmasına da katılmıştı. All Star sezonundan 4. olarak ayrılan Yüksel, yarışmadan sonra yaz sezonunu doyasıya çıkaracağı bir tatile çıkmıştı. Mini siyah şortu ve renkli sütyeniyle ayna karşısından paylaşım yapan Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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