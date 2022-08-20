20 Ağu 2022 - 22:50
Şeytan Hangi Burç Sonunda Bulundu? İşte Sürekli Yoldan Çıkaran, Günah İşleten O Burçlar…
Her burcun şeytan ile olan ilişkisi çok da uzak olmuyor. Tam aksine, bazı burçlar, şehvete olan düşkünlüğünden kibrine kadar şeytanın adeta burcuymuş gibi hareket ediyor! Sizde şeytan gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun şeytan ile olan ilişkisi çok da uzak olmuyor. Tam aksine, bazı burçlar, şehvete olan düşkünlüğünden kibrine kadar şeytanın adeta burcuymuş gibi hareket ediyor! Peki, şeytan hangi burç? İşte sürekli yoldan çıkaran, günah işleten o burçlar…
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20 Ağu 2022 - 22:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.