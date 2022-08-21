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21 Ağu 2022 - 18:08

Somer Şef'in ikizi ortaya çıktı! Görenler Şaştı Kaldı...

Masterchef yarışması ile tanınan Türkiye’nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na ikizi kadar benzeyen yapımcı Levent Cengizhan filminde Soner Divrikoğlu ismi ile Somer Şef’e gönderme yaptı.