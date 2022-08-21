Somer Şef'in ikizi ortaya çıktı! Görenler Şaştı Kaldı...
Masterchef yarışması ile tanınan Türkiye’nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na ikizi kadar benzeyen yapımcı Levent Cengizhan filminde Soner Divrikoğlu ismi ile Somer Şef’e gönderme yaptı.
İSTANBUL (İGFA) - 30 Eylül’de vizyona girecek olan Yanlış Anlama 2’nin eğlenceli kamera arkası geçtiğimiz hafta Ramiz Bayraktar’ın “Açılın” şarkısı eşliğinde yayınlanmıştı.
Filmin yapımcısı Levent Cengizhan ile ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun tıpatıp benzerliği servis edilen görüntülerden anlaşıldı.
Cengizhan’ı Azerbaycan çekimlerinde de halkın sürekli Somer şef zannedip fotoğraf çektirmesi ile komik anlar yaşandı.
21 Ağu 2022 - 18:08 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.