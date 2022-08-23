Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!”

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, dizide yer alan hastanenin sahibine aşık olunca işler karışmıştı. İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan’ı görür görmez kalbinden vurulmuş ve “Ben bu kadınla evleneceğim” demişti! Mutlu bir evlilikte olduğu bilinen Yasemin Özilhan’ın 10 yılı aşkın süredir İzzet Özilhan’la evliydiler ama geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri bir anda sosyal medyayı sallamıştı! Peki, neler oluyor?

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