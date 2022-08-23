Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!”
Kısa bir süre önce İzzet Özilhan’la boşanacağına dair iddialarla gündeme gelen Yasemin Özilhan’ın iç çamaşırsız pozları akılları başlardan aldı götürdü! Boşandı, boşanacak derken; güzel oyuncu hiçbir açıklama yapmadan fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulununca akıllar başlardan gitti! Hayranlarından “Yandı buralar yandı” yorumlarını alan Yasemin Özilhan, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, dizide yer alan hastanenin sahibine aşık olunca işler karışmıştı. İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan’ı görür görmez kalbinden vurulmuş ve “Ben bu kadınla evleneceğim” demişti! Mutlu bir evlilikte olduğu bilinen Yasemin Özilhan’ın 10 yılı aşkın süredir İzzet Özilhan’la evliydiler ama geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri bir anda sosyal medyayı sallamıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.