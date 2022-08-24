- 24 Ağu 2022 - 13:01

Fenerbahçe-Austria Wien Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Detaylar…

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup mücadeleleri kapsamında Austria Wien ile 2. Ayak maçında karşılaşıyor. Peki, maç hangi gün oynanacak? Saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kimler? İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçı ile ilgili tüm detaylar.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesine devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu kapsamda Austria Wien takımı ile 2. Ayak maçı oynayacak. İlk maçı deplasmanda 2-0’lık net bir skorla kazanan Fenerbahçe ikinci maçtan da galip ayrılırsa UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak. Hedefin gruplara kalarak başarıyı artırmak olduğu Fenerbahçe’de ise moraller oldukça yüksek.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı 6-0, Austria Wien’i 2-0 ve son olarak ligin 3. haftanın son karşılaşmasında Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor’u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe bu bağlamda şu ana kadar resmi olarak çıktığı maçlarda 20 gol attı ve kalesinde de 8 gol gördü. Hızla yükselen Fenerbahçe ise Avrupa Ligi gruplar öncesindeki son maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

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24 Ağu 2022 - 13:01 - Spor

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