Kardeşlerim Dizisinde Asiye Krizi! Seyircinin Midesi Bulanmaya Başladı; Öyle Bir Sahne Ekranlara Taşındaki Ki… “Bıktık, Usandık! Temcit Pilavı Gibi Isıtıp Isıtıp…”
ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye krizi çok fena patlak verdi! Seyircinin artık midesini bulandıran bu durum, televizyon izleyicinin damarına bastı! Öyle bir sahne ekranlara taşındı ki, birçok kişi “Bıktık, usandık! Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü için çalışmalar başlamıştı. 3. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinin gururlu Asiye’si seyircilerin sinirlerini bozdu! Hele bir de bu anlar seyircilerin gözlerine sokulunca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.