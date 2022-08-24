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24 Ağu 2022 - 16:26

Kardeşlerim Dizisinde Asiye Krizi! Seyircinin Midesi Bulanmaya Başladı; Öyle Bir Sahne Ekranlara Taşındaki Ki… “Bıktık, Usandık! Temcit Pilavı Gibi Isıtıp Isıtıp…”

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye krizi çok fena patlak verdi! Seyircinin artık midesini bulandıran bu durum, televizyon izleyicinin damarına bastı! Öyle bir sahne ekranlara taşındı ki, birçok kişi “Bıktık, usandık! Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…