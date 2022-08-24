- 24 Ağu 2022 - 18:48 G: 24 Ağu 2022 - 18:56

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Ramazan Bu Hallerini Görse Düşer Bayılır!” Askılı Cropuyla Harikalar Yarattı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat vererek; kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar’ın iç çamaşırsız pozları yürekleri hop hop hop hoplattı! Kalp ritmini +120 Bpm’e çıkaran Çağlar’a Gönül Dağı dizisinden göndermelerde peş peşe geldi! Hayranlarından “Ramazan bu hallerini görse düşer bayılır” yorumlarını alan Hazal Çağlar, askılı cropuyla harikalar yarattı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircileri her bölümüyle ekranlara kilitliyordu. Hem hikayeleri hem de oyuncu kadrosuyla seyirciye keyifli dakikalar yaşatan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle ön plana çıkan Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte Hazal Çağlar’ın o nefes kesici pozları…

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24 Ağu 2022 - 18:48 Ankara- Yaşam

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