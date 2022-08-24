Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Ramazan Bu Hallerini Görse Düşer Bayılır!” Askılı Cropuyla Harikalar Yarattı!

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircileri her bölümüyle ekranlara kilitliyordu. Hem hikayeleri hem de oyuncu kadrosuyla seyirciye keyifli dakikalar yaşatan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle ön plana çıkan Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte Hazal Çağlar’ın o nefes kesici pozları…

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