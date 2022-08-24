Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Ramazan Bu Hallerini Görse Düşer Bayılır!” Askılı Cropuyla Harikalar Yarattı!
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat vererek; kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar’ın iç çamaşırsız pozları yürekleri hop hop hop hoplattı! Kalp ritmini +120 Bpm’e çıkaran Çağlar’a Gönül Dağı dizisinden göndermelerde peş peşe geldi! Hayranlarından “Ramazan bu hallerini görse düşer bayılır” yorumlarını alan Hazal Çağlar, askılı cropuyla harikalar yarattı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircileri her bölümüyle ekranlara kilitliyordu. Hem hikayeleri hem de oyuncu kadrosuyla seyirciye keyifli dakikalar yaşatan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle ön plana çıkan Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte Hazal Çağlar’ın o nefes kesici pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.