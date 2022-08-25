- 25 Ağu 2022 - 16:06

2022 Yılında 4.000 TL Altında Alınabilecek En İyi Cep Telefonları Hangileri? İşte 2022’nin En İyi 4.000 TL Altı Fiyat Performans Cep Telefonları!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonu fiyatları ülkemizde son zamanlarda artmakta. Bizler de HaberlerAnkara ekibi olarak 4.000 TL altındaki satın alınabilecek en iyi cep telefonlarını listeledik. İşte 4.000 TL altındaki en iyi cep telefonları ve fiyat listesi.

Cep telefonları hem dünya hem de ülkemiz genelinde yaşamın bir paçası haline gelmiş durumda. Günlük hayatın bir parçası olan cep telefonu fiyatları ise son zamanlarda artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile hayli artmakta. Ülkemizde çok büyük bir pazara sahip olan telefon piyasası, kullanılan cep telefonlarının ithal edilmesi nedeni ile yüksek etiket fiyatları ile satışa sunulmakta. Artan fiyatlar nedeni ile de kullanıcılar uygun fiyatlı ve yüksek performanslı cep telefonlarını araştırmakta. Bizler de sizler için Ağustos ayı güncel fiyatları ile 4.000 TL altındaki en iyi cep telefonlarını listeledik. İşte o telefonlar, özellikleri ve fiyat listesi.

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25 Ağu 2022 - 16:06 - Gündem

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