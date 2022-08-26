- 26 Ağu 2022 - 21:43 G: 26 Ağu 2022 - 21:58

Selin Ciğerci Göğüs Dekoltesine Boğdu! “Gökhan Çıra Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşanma Kararından Sonra Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci’nin göğüs dekolteli paylaşımı yine yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Boşanma kararı aldığı Gökhan Çıra’ya gönderme yapan takipçiler iise “Gökhan Çıra, ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! Boşanma kararından sonra hem mayolu hem de bikinili paylaşımlarda bulunan Selin Ciğerci’nin son paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu!

Her yaptığı ayrı bir gündeme olan Selin Ciğerci, yaz sezonu boyunca yapmış olduğu bikinili paylaşımlarla bir bakanı bir daha baktırmıştı. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Ciğerci, son paylaşımıyla yaptı yine yapacağını! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ağu 2022 - 21:43 Ankara- Yaşam

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