Selin Ciğerci Göğüs Dekoltesine Boğdu! “Gökhan Çıra Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşanma Kararından Sonra Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci’nin göğüs dekolteli paylaşımı yine yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Boşanma kararı aldığı Gökhan Çıra’ya gönderme yapan takipçiler iise “Gökhan Çıra, ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! Boşanma kararından sonra hem mayolu hem de bikinili paylaşımlarda bulunan Selin Ciğerci’nin son paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu!
Her yaptığı ayrı bir gündeme olan Selin Ciğerci, yaz sezonu boyunca yapmış olduğu bikinili paylaşımlarla bir bakanı bir daha baktırmıştı. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Ciğerci, son paylaşımıyla yaptı yine yapacağını! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.