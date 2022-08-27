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27 Ağu 2022 - 12:36

İbrahim Tatlıses’in Kaç Çocuğu Var? Duyanlar “Yok Artık!” En Fazla 5 – 6 Çocuğunun Olduğunu Düşünülüyordu Ama…

Geçirdiği trafik kazasının ardından bir kez daha tüm gözleri üzerine çeviren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret edenler arasında çocukları da vardı. Şimdiye dek yaptığı evlilikler ve yaşadığı birliktelikler ile de sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in kaç çocuğu olduğu sorusu ise, bu ziyaretten sonra bir kez daha gündeme geldi. İşte İbrahim Tatlıses ile ilgili detaylar...