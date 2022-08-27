Belirli şartları sağlayan vatandaşalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları için ağustos ayı ödeme takvimi de netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda tarihler ile birlikte 2022 yılında ödenecek evde bakım maaşının tutarı da ortaya çıktı. Öte yandan vatandaşların merak ile takip ettiği evde bakım maaşı yatma tarihlerini sorgulanabilecek bir ekran da hizmete açıldı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

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