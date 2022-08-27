Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak?
Belirli şartları sağlayan vatandaşalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları için ağustos ayı ödeme takvimi de netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda tarihler ile birlikte 2022 yılında ödenecek evde bakım maaşının tutarı da ortaya çıktı.
Belirli şartları sağlayan vatandaşalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları için ağustos ayı ödeme takvimi de netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda tarihler ile birlikte 2022 yılında ödenecek evde bakım maaşının tutarı da ortaya çıktı. Öte yandan vatandaşların merak ile takip ettiği evde bakım maaşı yatma tarihlerini sorgulanabilecek bir ekran da hizmete açıldı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…
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27 Ağu 2022 - 13:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.