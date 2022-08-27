Aslı Enver’in Estetiksiz Halleri Dudakları Uçuklattı! “Paradan Önce – Paradan Sonra!” Güzelliğiyle Büyülüyordu; Doktor Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Şoktan Şoka Giriyor…

Hem işiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Aslı Enver’in kısa bir süre önce Önder Öztarhan’la ciddi ilişkisini bitirmişti. Birbirlerine gerekli zamanı ayırmadıkları için ayrılma kararı aldıklarını dile getiren Aslı Enver, sosyal medyayı sallamıştı. Otel sahibi olan Berkin Gökbudak’la aşk iddialarına karışan Aslı Enver, el ele görüntülenince aşk iddialarını doğrulamıştı. Sosyal medyada değişimiyle gündeme olan Enver’in eski hali şok etti! İşte merak edilenler…

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