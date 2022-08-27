- 27 Ağu 2022 - 21:40

Aslı Enver’in Estetiksiz Halleri Dudakları Uçuklattı! “Paradan Önce – Paradan Sonra!” Güzelliğiyle Büyülüyordu; Doktor Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Şoktan Şoka Giriyor…

Ekranların aranan yüzü haline gelen Aslı Enver’in estetiksiz halleri dudakları uçuklattı! “Paradan önce – paradan sonra” başlığı altında paylaşılan görseller, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Güzelliğiyle büyüleyen Aslı Enver’in aslında estetik harikası çıkması, görenlerin şoktan şoka girmesine neden oldu! Eski halleriyle bir bakanı bir daha baktıran Aslı Enver’in değişimine gelin birlikte bakalım!

Hem işiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Aslı Enver’in kısa bir süre önce Önder Öztarhan’la ciddi ilişkisini bitirmişti. Birbirlerine gerekli zamanı ayırmadıkları için ayrılma kararı aldıklarını dile getiren Aslı Enver, sosyal medyayı sallamıştı. Otel sahibi olan Berkin Gökbudak’la aşk iddialarına karışan Aslı Enver, el ele görüntülenince aşk iddialarını doğrulamıştı. Sosyal medyada değişimiyle gündeme olan Enver’in eski hali şok etti! İşte merak edilenler…

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27 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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