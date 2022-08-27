- 27 Ağu 2022 - 21:45 G: 27 Ağu 2022 - 22:02

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın paylaşımları nefesleri kesmeye yetti! Spor yaptığı anları paylaşan güzel isme hayranları ise dizide kocası olan Somer’den göndermede bulunarak; “Somer görmesin bu hallerini! Kalpten gider” yorumlarını yaptılar! Sütyen ve taytıyla nefesleri kesen başarılı oyuncu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yakın zamanda çekimlerinin başlayacağı biliniyordu. İkinci sezona bomba bir giriş yapacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde yıldızını parlatan Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşım nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 21:45 Ankara- Yaşam

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