Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla...

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yakın zamanda çekimlerinin başlayacağı biliniyordu. İkinci sezona bomba bir giriş yapacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde yıldızını parlatan Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşım nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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