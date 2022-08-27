Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın paylaşımları nefesleri kesmeye yetti! Spor yaptığı anları paylaşan güzel isme hayranları ise dizide kocası olan Somer’den göndermede bulunarak; “Somer görmesin bu hallerini! Kalpten gider” yorumlarını yaptılar! Sütyen ve taytıyla nefesleri kesen başarılı oyuncu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yakın zamanda çekimlerinin başlayacağı biliniyordu. İkinci sezona bomba bir giriş yapacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde yıldızını parlatan Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşım nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.